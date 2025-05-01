SOMA TAPU MÜDÜRLÜĞÜNDEN;



İLANEN DUYURULUR



(Muhdesatın Sicilinden Terkini)

Manisa ili Soma İlçesi Cuma Mahallesi 546 ada 348 parsel üzerinde muhdesat olarak bulunan ÜZERİNDEKİ EV MUAMMER TAVUKÇU YA AİTTİR. Zemin de olmadığı 4514-370 Nolu LİHKAB bürosu tarafından 17/02/2025 tarihinde düzenlenen ve Manisa Kadastro Müdürlüğü tarafından 17/02/2025 tarih 2025/202 Fen Kayıt numarasıyla onaylanan tescil bildirimine istinaden, Türk Medeni Kanunun 1026. Maddesi gereği iş bu ilanın yayım gününde terkin edilecektir. Türk Medeni Kanunun 1019. Maddesi gereği tebliğ olunur.

Basın No: ILN02215412 #ilan.gov.tr