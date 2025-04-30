T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2022/35 Esas Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davası nedeniyle;Mahkememizce 11/03/2025 tarihli kararın hüküm fıkraları 23924252188 T.C numaralıSALİH LEYLAK'ın açık adresi tespit edilemediğinden tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup ;

Mahkememizin 11/03/2025 tarih 2022/35 esas 2025/240 karar sayılı ilamın hüküm fıkrası olan

" Davanın KABULÜNE,

1-İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Fatih Mahallesi, 1448 ada 52 parselde kayıtlı A3 Blok 2 numaralı bağımsız bölüm nitelikli taşınmazın aynen taksimi mümkün olmadığından, tapu kaydındaki ve mirasçılık belgesindeki paylar uyarınca umuma açık, açık arttırma suretiyle satışının yapılarak ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNE,

3-Satış memuru olarak Küçükçekmece 6. Sulh Hukuk Mahkemesi satış memurunun TAYİNİNE,

4-492 Sayılı Harçlar Yasası'nın ek: 1 sayılı tarife A, III, b , bendi uyarınca taşınmazın satış bedeli üzerinden taraflara veraset ilamındaki hisseleri oranında düşecek pay üzerinden binde 11,38 oranında nispi karar harcı alınarak HAZİNEYE GELİR KAYDINA,

5-Davacılar tarafından yapılan toplam 19.732,75‬ TL yargılama giderinden tapu kaydındaki ve mirasçılık belgesindeki paylar uyarınca davalılardan tahsili ile davacılara VERİLMESİNE, bakiyesinin davacılar üzerinde bırakılmasına,

6-Davalılar tarafından bu dava için yargılama gideri yapılmadığından bu hususta karar verilmesine YER OLMADIĞINA,

7-Davacılar kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden, HMK 323/1-ğ ve HMK 330. maddeleri uyarınca davacılar lehine, karar tarihinde yürürlükte olan AAÜT uyarınca tayin ve takdir olunan 28.500,00 TL vekalet ücretinin mirasçılık belgesindeki ve tapu kaydındaki paylar uyarınca davalılardan alınarak davacılara VERİLMESİNE,

8-Davalı Senem Hilal Leylak kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden, HMK 323/1-ğ ve HMK 330. maddeleri uyarınca davalı lehine, karar tarihinde yürürlükte olan AAÜT uyarınca tayin ve takdir olunan 28.500,00TL vekalet ücretinin tapu kaydındaki ve mirasçılık belgesindeki paylar uyarınca davacılardan ve diğer davalıdan alınarak davalı Senem Hilal Leylak'a VERİLMESİNE,

9-6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği'nin 58/1 maddesi uyarınca taraflardan birinin talebi olmadıkça gerekçeli kararın tebliğe ÇIKARILMAMASINA,

10-Karar kesinleştiğinde arta kalan gider avansının ayrı bir karar yazmaya gerek olmaksızın HMK 333 maddesi ve gider avansı tarifesine göre ilgililerine re'sen İADESİNE,

Dair, davacı vekilinin ve davalı vekilinin yüzüne karşı, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili hukuk dairesi nezdinde İSTİNAF kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı." kararları 23924252188 T.C numaralıSALİH LEYLAK'a ilanen tebliğ olunur.21.04.2025

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