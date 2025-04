T.C.

İSCEHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

ESAS NO : 2023/250 Esas

DAVALI :GÖNÜL KAYA - 14038392426 Atatürk Mahallesi 204/4 Sokak No :10/18 D Blok Buca İzmir Buca/ İZMİR AFYONKARAHİSAR ili, BAYAT ilçesi, CUMHURİYET mah/köy, 2 Cilt, 39 Aile sıra no, 65 sırada nüfusa kayıtlı, KEMAL MUSTAFA ve SUNA oğlu/kızı, 24/06/1961 dogumlu, Davacı TCDD tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Kamulaştırma Yoluyla İrtifak Hakkı Tesisi) davasının yapılan yargılamasında;Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ekli davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ilanen tebliğine karar verilmiştir.Afyonkarahisar İli, Bayat İlçesi, Cumhuriyet Mah. 698 Ada 2 Parsel numaralı taşınmazın 1086,25 m2'sinin 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4, 10, ve diğer maddeleri uyarınca irtifak bedellerinin tespitine ve TCDD adına irtifak hakkı kurulmasına karar verilmesi talebidir. Davaya cevap verme süresi H.M.K'nun 127. maddesi uyarınca dava dilekçesinin tarafınıza tebliği tarihinden itibaren iki haftadır. Yasal süresi içinde davaya cevap vermediğiniz takdirde H.M.K'nun 128. maddesi uyarınca davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkâr etmiş sayılacağınız ,Duruşmalarda bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02212646 #ilan.gov.tr