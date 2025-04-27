T.C.

ANKARA DEFTERDARLIĞI

(Hitit Vergi Dairesi Müdürlüğü)

ÖDEME EMİRLERİ İLAN LİSTESİ(2024)

Vergi No TC Kimlik No Soyad Ad/Unvan Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Borcu Toplamı

9981859304 ZERO GROUP METAL İMALAT MADEN İNŞAAT OTO OĞUZLAR MAH. 1379 SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel:5353978762 ÇANKAYA ANKARA 202307202309 0033 3080 2025041466CYK0000090 2025041414CYX0000102 2.429.164,23

9981859304 ZERO GROUP METAL İMALAT MADEN İNŞAAT OTO OĞUZLAR MAH. 1379 SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel:5353978762 ÇANKAYA ANKARA 202301202312 0010 3080 2025041466CYK0000090 2025041414CYX0000101 4.173.636,66

Yukarıda Ad-Soyad ve Unvanları ile Vergi ceza ve fer'ileri yazılı Hitit Vergi Dairesi mükellefleri adına düzenlenen 2 adet ödeme emri, mükelleflerin bilinen adreslerinde tebliğ edilememiştir. Bu nedenle;

1- 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 104-105-106. maddeleri gereğince; ilan tarihinden itibaren 1 aylık süre içerisinde Hitit Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne bizzat veya bilvekale veya taahhütlü mektupla

veya telgrafla adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı;

2-Aksi halde iş bu ilandan 1(bir) ay sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLAN OLUNUR.

Şener HANGÜN