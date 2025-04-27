İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 4 ADET KİRALAMA VE CİRO PAYLAŞIMI İLANI

Belediyemiz tasarrufunda bulunan İstanbul, Üsküdar İlçesi, Nakkaştepe Millet Bahçesinde bulunan ve aşağıdaki tabloda nitelikleri belirtilen yerlerin 6 ay süre ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile kiralama ve ciro paylaşım işi yapılacaktır.

Satış Noktası Sayısı İhale Konusu Muhammen Bedeli Geçici Teminat Bedeli İhale Tarihi ve Saati 3 noktada Dondurma Satışı Ciro paylaşımı artışı 183.060,00 TL 08.05.2025 tarih, saat 10.00 itibariyle sırasıyla 1 noktada Gözlem ve Kumpir Satışı Ciro paylaşımı artışı 203.220,00 TL 08.05.2025 tarih, saat 10.00 itibariyle sırasıyla 1 noktada Waffle Satışı Ciro paylaşımı artışı 53.615,16 TL 08.05.2025 tarih, saat 10.00 itibariyle sırasıyla 1 noktada Et ve Tavuk Döner Satışı Ciro paylaşımı artışı 176.076,00 TL 08.05.2025 tarih, saat 10.00 itibariyle sırasıyla

2. İhale Üsküdar Belediye Encümen Salonu'nda, 08.05.2025 tarihinde, Perşembe günü, saat:10.00' dan itibaren sırayla, Belediye Encümenince yapılacaktır.

3. Kiralama ve ciro paylaşımına ilişkin şartnameler, Üsküdar Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmesinde görülebilir ve 2.000,00 TL(İki bin TL) ücret karşılığında satın alınabilir.

4. İhaleye katılabilmek için, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 37. ve 74. maddesine dayanılarak çıkarılan yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan kanun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak şarttır.

Buna göre,a) İstekliler söz konusu kiralama ve ciro paylaşımı ihalesine katılabilmek için geçici teminat bedelini yatırdığına dair makbuz veya Geçici Teminat Mektubunu ibraz edecektir.b) İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır ve şartları da kabul etmiş sayılır.c) Gerçek Kişiler için, e-Devletten alınmış güncel Nüfus Cüzdanı Sureti ve İkametgâh Belgesi,d) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış güncel ticaret odası faaliyet belgesi (sicil kayıt belgesi) ve vergi levhası,e) İsteklinin şirket olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,f) Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirkülerig) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,h) Şirket ya da şahıslardan istenen belgelerin asıl olması gerekmektedir.ı) İhaleyi alan firma ve/veya kişinin satışını yaptığı ürünlerle ilgili Yerli Malı Belgesi ve Coğrafi İşaret Belgesini ihale sonrasında ibraz etmesi gerekmektedir.j) Şartname Alındı Makbuzu.Kiralama ve ciro paylaşım ihalesine teklif verecekler; teklif dosyalarını ve şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 07.05.2025 günü saat:16.00'e kadar Üsküdar Belediyesi, İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmesinden sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Türkiye Radyo ve Televizyon(TRT) İdaresinin saat ayarı esastır.

5. Kiralama ve ciro paylaşımı işinin geçici teminat bedelinin aşağıdaki hesaba yatırılması gerekmektedir.

Banka Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı (Vakıfbank) Iban TR750001500158007316870485

6. İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, damga vergisi, harç masrafları ve diğer giderleri ödemek istekliye aittir.

7.İhale Komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

İLAN OLUNUR.