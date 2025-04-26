T.C.VAN 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/11 SATIŞ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/11 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Van İl, İpekyolu İlçe, DEREÇALIK Mahalle/Köy, 959 Ada, 27 Parsel
Adresi : Van İli İpekyolu İlçesi Dereçalık Mahallesi 959 Ada 27 Parsel İpekyolu / VAN
Yüzölçümü : 2.188 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu :Taşınmaz imar durumuna göre ayrık nizam 5 kata müsaadeli durumdadır. Yollardan beşer ve komşudan 3,5 metre çekme mesafesine sahiptir. Taşınmaz geometrik olarak diktörtgen bir geometriye sahip olup yaklaşık 30 metre genişlik ve 73 metre uzunluğa sahiptir.
Kıymeti : 43.773.629,85 TL
KDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/05/2025 - 13:49
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/05/2025 - 13:49
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2025 - 13:49
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/06/2025 - 13:49
24/04/2025 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02213022 #ilan.gov.tr