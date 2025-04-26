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T.C.VAN 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Nisan 2025 , 00:01 Güncelleme Tarihi :26 Nisan 2025 , 07:10
Giriş Tarihi :26 Nisan 2025, 00:00 Güncelleme Tarihi :26 Nisan 2025, 07:10
T.C.VAN 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/11 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/11 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Van İl, İpekyolu İlçe, DEREÇALIK Mahalle/Köy, 959 Ada, 27 Parsel
Adresi : Van İli İpekyolu İlçesi Dereçalık Mahallesi 959 Ada 27 Parsel İpekyolu / VAN
Yüzölçümü : 2.188 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu :Taşınmaz imar durumuna göre ayrık nizam 5 kata müsaadeli durumdadır. Yollardan beşer ve komşudan 3,5 metre çekme mesafesine sahiptir. Taşınmaz geometrik olarak diktörtgen bir geometriye sahip olup yaklaşık 30 metre genişlik ve 73 metre uzunluğa sahiptir.
Kıymeti : 43.773.629,85 TL
KDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/05/2025 - 13:49
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/05/2025 - 13:49
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2025 - 13:49
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/06/2025 - 13:49

24/04/2025 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02213022 #ilan.gov.tr