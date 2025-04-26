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T.C. İstanbul Anadolu 45. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2024/905 Esas08.04.2025 ESAS NO : 2024/905 Esas DAVACI : Rüya HACIBALOĞLU
GAİP
TC KİMLİK NO : 55243345876
ADI SOYADI : AHMET HACIBALOĞLU
BABA ADI : BEKİR
ANA ADI : AYŞE
DOĞUM TARİHİ : 10/03/1941
DOĞUM YERİ : ZİLE
Davacının mahkememizde Gaipliğe Karar Verilmesi istemli açılan davasının yapılan yargılamasında;
Yukarıda açık kimlik bilgileri bulunan ve gaipliği istenen AHMET HACIBALOĞLU'nun gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 08/04/2025
Basın No: ILN02212556 #ilan.gov.tr