|T.C.
|ANKARA DEFTERDARLIĞI
|(Hitit Vergi Dairesi Müdürlüğü)
|ÖDEME EMİRLERİ İLAN LİSTESİ(2024)
|Vergi No
|TC Kimlik No
|Soyad Ad/Unvan
|Adres
|Vergi Dönemi
|Ana Vergi Kodu
|Vergi Kodu
|Ana Takip Dosya No
|Takip Dosya No
|Vergi Borcu Toplamı
|9981859304
|ZERO GROUP METAL İMALAT MADEN İNŞAAT OTO
|OĞUZLAR MAH. 1379 SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel:5353978762 ÇANKAYA ANKARA
|202307202309
|0033
|3080
|2025041466CYK0000090
|2025041414CYX0000102
|2.429.164,23
|9981859304
|ZERO GROUP METAL İMALAT MADEN İNŞAAT OTO
|OĞUZLAR MAH. 1379 SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel:5353978762 ÇANKAYA ANKARA
|202301202312
|0010
|3080
|2025041466CYK0000090
|2025041414CYX0000101
|4.173.636,66
|Yukarıda Ad-Soyad ve Unvanları ile Vergi ceza ve fer'ileri yazılı Hitit Vergi Dairesi mükellefleri adına düzenlenen 2 adet ödeme emri, mükelleflerin bilinen adreslerinde tebliğ edilememiştir. Bu nedenle;
|1- 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 104-105-106. maddeleri gereğince; ilan tarihinden itibaren 1 aylık süre içerisinde Hitit Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne bizzat veya bilvekale veya taahhütlü mektupla
|veya telgrafla adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı;
|2-Aksi halde iş bu ilandan 1(bir) ay sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLAN OLUNUR.
|Şener HANGÜN
|VERGİ DAİRESİ MÜDÜRÜ
Basın No: ILN02212912 #ilan.gov.tr