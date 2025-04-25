T.C.VAN 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/11 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/11 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Van İl, İpekyolu İlçe, DEREÇALIK Mahalle/Köy, 959 Ada, 27 Parsel

Adresi : Van İli İpekyolu İlçesi Dereçalık Mahallesi 959 Ada 27 Parsel İpekyolu / VAN

Yüzölçümü : 2.188 m2

Arsa Payı : TAM

İmar Durumu :Taşınmaz imar durumuna göre ayrık nizam 5 kata müsaadeli durumdadır. Yollardan beşer ve komşudan 3,5 metre çekme mesafesine sahiptir. Taşınmaz geometrik olarak diktörtgen bir geometriye sahip olup yaklaşık 30 metre genişlik ve 73 metre uzunluğa sahiptir.

Kıymeti : 43.773.629,85 TL

KDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/05/2025 - 13:49

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/05/2025 - 13:49 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2025 - 13:49

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/06/2025 - 13:49

24/04/2025 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02213022 #ilan.gov.tr