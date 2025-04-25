Örnek No:55*

T.C. SİLİVRİ İCRA DAİRESİ

2022/734 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/734 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Silivri İlçe, AKÖREN Mahalle/Köy, 3238 Ada, 15 Parsel, TAPU KAYDI :

İstanbul İli, Silivri İlçesi, Akören Mah., Halil Çeşme Mevkii, 3238 Ada, 15 Parsel (eski 592Parsel) numarasında kayıtlı, 8.102,55 m2 yüzölçümlü, Tarla vasıflı ana taşınmazın 3/8 hisse, 3.038,46 m2 ?sinin Yılmaz KARASU adına kayıtlı olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca kaydın şerhler bölümü kısmında çeşitli tarihlere ait ihtiyati haciz, haciz, kamu haczi ve icrai haciz bulunmaktadır.

İMAR DURUMU:

İstanbul İli, Silivri İlçesi, Akören Mah., yeni 3238 Ada, 15 Parsel (eski 592 parsel) sayılı taşınmaz 13/04/2013 tasdik tarihli Silivri İlçesi, Çayırdere, Sayalar, Danamandıra, Küçüksinekli, Bekirli, Kurfallı, Akören, Gazitepe Mahalleleri İdari Sınırlarını Kapsayan Alanlara İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda? kalmaktadır. Plan notları gereği, ?Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlarda, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunun ilgili maddesindeki 15/05/2014 tarih 6537 sayılı kanun ile yapılan değişiklik hükümleri geçerlidir. Tarım arazileri Bakanlıkça belirlenen büyüklüklerin altında ifraz edilemez, hisselendirilemez. Hazine taşınmazlarının satış işlemleri hariç olmak üzere pay ve paydaş adedi artırılamaz? Şeklinde düzenlenmiş olup, 200 dönümün altında ifraz yapılamaz. Söz konusu parsel 20.000,00 m2 den küçük olduğundan yapı ruhsatına esas imar durumu verilemeyeceği belirtilmiştir.

HUDUD VE SAHALARI:

Taşınmazların paftalarının zemine tatbikleri sonucunda zemine uygun oldukları saptanmıştır.

TAŞINMAZI HALİ HAZIRDA DURUMU VE ÖZELLİKLERİ:

Satışa konu taşınmaz, tapunun İstanbul İli, Silivri İlçesi, Akören Mah., Halil Çeşme Mevkii, 3238 Ada, 15 Parsel (eski 592 Parsel) numarasında kayıtlı, 8.102,55 m2 yüzölçümlü, Tarla vasıflı ana taşınmaz olup adres olarak Akören Mahalle Merkezinin kuzeyine doğru giden Halil ÇEŞME Sokak üzerinde yaklaşık 2 km kadar gidince yolun sağında kalan ve tarım arazisi olarak kullanılan parseldir.

Kıymeti : 4.557.684,38 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2025 - 11:23

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/07/2025 - 11:23 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2025 - 11:23

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2025 - 11:23

22/04/2025 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02212724 #ilan.gov.tr