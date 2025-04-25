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T.C. NURDAĞI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/306 Esas

DAVALILAR : 1- RIFAT ÇİRKİN Gedikli Mahallesi, Gedikli Küme Evleri No: 23/3 Nurdağı/ GAZİANTEP

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Menfi Tespit (Haksız Eylemden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptı davetiye davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptı ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesine karşı HMK 128. Maddesi gereğince iki hafta içerisinde cevap vermeniz, iki haftalık süre içerisinde cevap vermediğiniz taktirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tümünü inkar etmiş sayılacağınız hususu dava dilekçesi ve tensip zaptı formu yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02211459 #ilan.gov.tr