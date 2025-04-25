T.C.

KOVANCILAR

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/288 Esas 15/042025

İLAN

Davalı Semra PEKBAK'a gösterilen adreste tebliğat yapılamamış ve geçerli adresi de zabıta tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup davalıya duruşmanın bırakıldığı 04/06/2025 günü saat 09:40'ta mahkememizde bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi aksi takdirde yokluğunda devam olunacağı ilan olunur. 15/04/2025

Basın No: ILN02211578 #ilan.gov.tr