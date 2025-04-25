T.C. ÇUBUK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2017/392 Esas

Davacılar Şahinder Şahbudak ve arkadaşları tarafından davalılar aleyhine dava konusu Ankara ili Çubuk ilçesi Yukarı Çavundur Mahallesi 2006 nolu parselde davalıların murisleri Ahmet Erkoçoğlu, Bahri Erkoçoğlu, Fatma Demir adına kayıtlı bulunan hisselerin tapu kaydının iptali ile müvekkiller adına miras payları oranında tescili istemiyle dava açıldığı, Dava konusu taşınmazın TMK 713 maddesi gereğince tescili talep edildiğinden taşınmazın tescil koşullarının oluşup oluşmadığını bilen ya da dava konusu taşınmazda hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde itiraz davası açabilecekleri veya Çubuk Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2017/392 esas sayılı dosyasına itirazda bulunabilecekleri, belirtilen süre içinde itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmezse ve davacının iddiası ispatlanmış olursa davacı adına dava konusu taşınmazın tesciline karar verilebileceği hususu TMK 713/4-5 maddeleri gereğince ilan olunur.

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