Örnek No:54*
T.C.İSTANBUL ANADOLU BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
2024/17078 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/17078 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.050.000,00
|1
|Taşıt
|33ADP094 Plakalı , 2017 Model , JEEP Marka , Renegade Tipli , 1C4BU0000HPG49799 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz , Aracın kaporta aksamında gözle görülür ağır bir hasar olmadığı, arka bagaj kapağında göçük olduğu, sağ ve sol ön çamurlukta çiziklerin olduğu, araç iç aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, motor ve mekanik aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, araç motor ve mekanik aksamlarında sorun gözükmediği,Aracın boya aksamında kullanımdan dolayı muhtelif çiziklerin olduğu Aracın Anahtarı ve Ruhsatı olmadığı tespit edilmiştir.
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/05/2025 - 10:58
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/05/2025 - 10:58
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2025 - 10:58
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2025 - 10:58
21/04/2025 (İİK m.114/4)
Basın No: ILN02211455 #ilan.gov.tr