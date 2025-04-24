İLAN

T.C.BOYABAT SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/1354 Esas

Mahkememizce, davalı 61393299990 T.C. Kimlik numaralı Murat Gök'e usulüne uygun tebligat yapılamaması nedeniyle, dava dilekçesinin ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Duruşma Günü: 24/06/2025Duruşma Saati: 09:30

Belirtilen gün ve saatte duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekil aracılığıyla temsil ettirmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam edilecektir.

Bu ilan, dava dilekçesi ve duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.24/03/2025

Basın No: ILN02211561 #ilan.gov.tr