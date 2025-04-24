T.C.

SİVAS 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/122 - 2025/123 - 2025/124 - 2025/125 - 2025/126 - 2025/127 - 2025/128 - 2025/129 - 2025/130 - 2025/131 - 2025/132 - 2025/133 - 2025/134 - 2025/135 - 2025/136

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı DSİ 19. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından davalılar aleyhine açılan ve aşağıda esas numaraları yazılı bulunan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasında;

Aşağıda esas numaraları, tapu kayıtları ve malikleri yazılı bulunan taşınmazların belirtilen kısımlarının 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 10.maddesi uyarınca kamulaştırılmasına karar verildiğinden, taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili için dava açılmış olup, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilecektir, açılacak davalarda husumet DSİ 19. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ adına yöneltilecektir. 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptali davası açıp ve yürütmenin durdurulması kararının alındığı belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal DSİ 19. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ adına tescil edilecektir. Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Sivas Ziraat Bankasına yatırılacaktır.2025/122 - 2025/123 - 2025/124 - 2025/125 - 2025/126 - 2025/127 - 2025/128 - 2025/129 - 2025/130 - 2025/131 - 2025/132 - 2025/133 - 2025/134 - 2025/135 - 2025/136 Esas numaraları yazılı davaların duruşması 02/05/2025 günü saat 09:00'dan itibaren, Sivas 5.Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak, davalıların davayı bizzat takip etmesi veya vekili aracılığıyla kendisini temsil etmesi, aksi takdirde yokluğunda yargılama yapılarak karar verileceği ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 8. maddesine göre davalı ile anlaşma sağlanamadığından aynı kanunun 10. maddesine göre dava açıldığı hususu ilanen tebliğ olunur.

Esas-Tapu kaydı:

2025/122: Sivas ili, Hafik ilçesi, Koşutdere köyü, 102 ada 165 (199) parsel

2025/123: Sivas ili, Merkez ilçesi, Çayboyu köyü, 5557 ada 282 parsel

2025/124: Sivas ili, Hafik ilçesi, Koşutdere köyü, 151 ada, 3 (24) parsel

2025/125: Sivas ili, Hafik ilçesi, Koşutdere köyü, 102 ada 40 (277) parsel

2025/126:Sivas ili, Hafik ilçesi, Pusat köyü, 108 ada 10 parsel

2025/127: Sivas ili, Hafik ilçesi, Koşutdere köyü, 102 ada 153 (244)parsel, Sivas ili, Hafik ilçesi, Koşutdere köyü, 182 ada 1 (4)parsel ve Sivas ili, Hafik ilçesi, Koşutdere köyü, 182 ada 2 (6)parsel

2025/128:Sivas ili, Hafik ilçesi, Koşutdere köyü, 102 ada 159 (286) parsel

2025/129: Sivas ili, Merkez ilçesi, Çayboyu mahallesi, 5558 ada, 169 parsel

2025/130: Sivas ili, Hafik ilçesi, Koşutdere köyü, 5557 ada 289 parsel

2025/131: Sivas ili, Merkez ilçesi, Çayboyu Mahallesi 5558 ada 147 parsel

2025/132: Sivas ili, Hafik ilçesi, Özen köyü, 109 ada 225 parsel sayılı taşınmaz

2025/133: Sivas ili, Hafik ilçesi, Özen köyü, 108 ada 132 parsel

2025/134: Sivas ili, Merkez ilçesi, Çayboyu mahallesi, 5558 ada 166 ve 172 parsel

2025/135: Sivas ili, Hafik ilçesi, Koşutdere köyü, 102 ada 25 (247) parsel

2025/136: Sivas ili, Hafik ilçesi, Pusat köyü, 101 ada, 13 parsel

Davalılar:

2025/122: Ahmet Akfil, Ayhan Telli, Bülent Telli, Fatma Telli, Halil Telli, İrfan Telli, Medine Ünal, Muzaffer Akfil, Şirin Bakacak

2025/123: Ali Korkmaz

2025/124: Hünkar Telli, Kadriye Doğan, Ruşan Doğan, Songül Sürün, Suna Ataş, Şerife Sülük

2025/125: Alime Şahin, Güsün Sert, Halil Sert, Mevlut Cihan, Mustafa Yuvarlan, Seyit Yuvarlan

2025/126:Abdullah Kartal, Adil Ahmet Kartal, Ahmet Corut, Ahmet Kartal, Ali İhsan Corut, Bülent Aydın, İsmail Corut, Keziban Kartal, Mahmut Kartal, Mehmet Aydın, Mustafa Kartal, Osman Corut, Saniye Kartal, Seher Kartal, Şerife Kavak, Turan Aydın, Yunis Corut, Zeynep Aktaş, Zülbiye Aydın

2025/127: Ahmet Cankurt, Aydın Cankurt, Ayşe Şahin, Celalettin Cankurt, Erdal Cankurt, Furkan Cankurt, Gülay Üstüner, İbrahim Cankurt, İsmail Cankurt, Kevser Cankurt, Melek Yıldırım, Meryem Cankurt, Muhammet Selim Cankurt, Nurettin Cankurt, Osman Cankurt, Sadettin Cankurt, Sebahattin Cankurt, Sultan Cankurt

2025/128:Adem Çiğdeli, Ahmet Çiğdemli, Erdoğan Çiğdeli, Fatma Doğan, Fikret Doğan, Hayrettin Doğan, İsmail Doğan, Münüre Baştuğ, Nadire Karadağ, Nuray Doğan, Ruşan Doğan, Şenel Çiğdeli, Tacettin Doğan

2025/129: İbrahim Doğan, Mustafa Doğan, Ülviye Arslan, Zeynep Kartal, Züleyha Köse

2025/130: Hasan Baş

2025/131: Ayişe Azman, Davut Koyun, Döndü Koyun, Dudu Koyun, Fadik Kesgin, Fahri Keskin, Fikret Kesgin, Hesna Koyun, İbrahim Kesgin, İshak Koyun, İsmail Hakkı Koyun, Kadir Koyun, Kadir, Koyun, Keziban Saraç, Nazife Sur, Orhan Koyun, Osman Koyun, Fakize Koyun, Rıfat Koyun, Sebahattin Koyun, Şaban Kesgin, Zeynep Alsancak

2025/132: Fahri Son, Mehmet Son, Zeynep Çam

2025/133: Abdullah Çatalçam, Alime Akyıldız, Cafer Aksoy, Esme Çatalçam, Gülay Biçer, Hanife Kahya, Hatice Kaya, İfakat Aktaş, Kezban Çatalçam, Mehmet Çatalçam, Nesibe Aslan, Nevzat Akyıldız, Nuray Çatalçam, Raziye Aslan, Sevim Bayrak, Telli Küçükdursun, Tülay Tut, Ümmüye Aksoy, Zülfiye Çekerekli

2025/134: Hanife İpek, Mehmet Doğan, Saniye Çanak, Zekeriya Doğan

2025/135: Abuzer Şahin, Alime Cihan, Ayşe Kıraç, Bahar Kıraç, Cafer Cihan, Emine Mayda, Fadime Yılmaz, Fatma Gezici, Gülminnet Cihan, Gülsüm Kıraç, Havva Koçak, Havva Şahin Ayık, İbrahim Cihan, Musa Cihan, Nadir Kıraç, Nuran Yuvarlan, Nurtel Koçak, Nurullah Kıraç, Ömer Osman Şahin, Feruza Binkanat, Recep Şahin, Saliha Koçak

2025/136: Ayişe Karayılan, Fatma Uygun, Hacer Aktaş, Halil Uzun, İsmail Corut, Kamile Eken, Medine Aydın, Medine Kocacık, Ömer Uzun, Saniye Corut, Şerife Daştan, Şükrü Uzun, Yunis Corut, Zehre Cörüt

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ve 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. Maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.07/04.2025

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