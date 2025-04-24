T.C.

MANAVGAT

3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

Mahkememizin 2018/417 esas 2025/9 karar sayılı dosyasında5271 sayılı CMK'nın 3, 4, 5. maddeleri uyarınca mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE, sanığın üzerine atılı eylemin suç tarihinde yürürlükte olan TCK'nın 158/1-L fıkrasında tanımlanan suçu oluşturup oluşturmayacağına ilişkin delillerin takdiri ile değerlendirme yapma görevi Manavgat Ağır Ceza Mahkemelerine ait olduğundan, sanık hakkında CMK'nın 217. Maddesine göre delillerin takdiri ve yargılamanın devamı için dosyanın görevli ve yetkili MANAVGAT NÖBETÇİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NE gönderilmesine, kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde İTİRAZ yasa yoluna başvurulabileceği, itiraz yasa yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği,

Sanık İSMAİL KURU' nun gıyabında verilen kararın, sanığın adresinin tespit edilip karar tebliğ edilemediğinden;

7201 Sayılı Tebligat kanunun 28, 29, 30 ve 31 maddeleri gereğince Mahkememizce verilen kararın Türkiye geneli 50,000 altı bir gazetede ve bir internet haber sitesinde ilan yolu ile tebliğine, kararın ilanın yapıldığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına, ilanen tebliğ olunur. 10/04/2025

Basın No: ILN02211386 #ilan.gov.tr