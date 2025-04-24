Örnek No:55*

T.C.

LAPSEKİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/32 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/06/2025 - 10:06

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/07/2025 - 10:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/07/2025 - 10:06

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/08/2025 - 10:06

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Çanakkale ili Lapseki ilçesi Suluca Köyü Zümbüllü Dere Mevkii 140 ada 9 parsel tapuda tarla vasfında olup, 1.423,50 m2 yüzölçümlüdür. Taşınmazın eğiminin ortalama % 1-2 civarında olduğu, toprak tekstürünün el ile yapılan muayenesinde sınıfının kumlu-tın olduğu, keşif gününde taşınmazın halihazırda tarımsal üretimde kullanıldığı, üzerininde hububat ekili olduğu, yine üzerindebakımsız, verimsiz ve kurumuş halde birkaç meyve ağacı bulunduğu, bahse konu alanda bitkilerin büyüme döneminde ihtiyaç duyduğu suyun yeterli miktarda ve kontrollü bir şekilde karşılanamadığı, verim açısından değerlendirildiğinde yöre ortalamasında ürün alınabileceği ve özellikleri itibariyle kuru özel ürün arazisi (KOT) sınıfında olduğu gözlemlenmiştir. Taşınmaz kadastral (asfalt) yola cephelidir. Suluca Köyü yerleşim alanına kuş uçuşu yaklaşık olarak 2,5 km. mesafededir.Adresi : Suluca Köyü 140 Ada 9 Parsel Lapseki/ÇanakkaleYüzölçümü : 1.423,50 m2İmar Durumu :Çanakkale İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 28/01/2025 tarih ve 106460 sayılı yazısında; "taşınmazın onaylı bir imar planının bulunmadığı, Suluca Köyü köy yerleşik alanı ve civarı sınırları dışında, 1/100000 ölçekli çevre düzeni planında "tarım alanı"gösteriminde kaldığı, 3621 Sayılı Kıyı Kanunu (ilk 100m. içinde) kapsamında kaldığından Çanakkale Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden görüş alınmadan herhangi bir işlem yapılamayacağı"belirtilmiştir.Kıymeti : 2.900.000,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler:Tapu kaydında yapılan incelemede; "2565 Sayılı Kanunun 28. Maddesi Gereği Belirtilen Alan İçerisinde Kalmaktadır" ve "06.02.2007 Tarihli Bakanlar kurulu Kararına İstinaden Yabancı Gerçek Kişilere ve Tüzel Kişilere Satılamaz, Sınırlı ve Ayni Hak Tesis Edilemez"beyanlarının bulunduğu görülmüştür.

17/04/2025(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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