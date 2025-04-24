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T.C. İDİL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/64 Esas

Davacı MEHMET SALİH ALP ile Davalılar DEVLET HAZİNESİ, DİRSEKLİ KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİ arasında Mahkememizde görülmekte olan tescil davasının yapılan yargılaması sırasında verilen ara karar gereğince;

Davacı MEHMET SALİH ALP tarafından Şırnak ili, İdil İlçesi, Dirsekli köyü sınırları içerisinde bulunan kuzeyinde Dirsekli köyü 66 nolu parselin, güneyinde Dirsekli köyü 68 nolu parsel, güneydoğusunda Dirsekli köyü 69 parsel sayılı taşınmazın bulunduğu tescil harici olan taşınmaz hakkında İdil 2. Asliye Hukuk Mahkemesine tescil davası açılmıştır. Dava İdil 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2024/64 Esas sırasında görülmekte olup, yasal süresi içinde itiraz olmadığı takdirde bilirkişi raporları çerçevesinde tescil hükmü kurulacağı TMK'nun 713/4-5 maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02211474 #ilan.gov.tr