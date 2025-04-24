Örnek No:55*

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/2 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/2 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Beylikdüzü İlçe, Gürpınar Mah. 523 Ada, 9 Parsel, Taşınmaz tapuda tarla vasıflı olup, parsel üzerinde bodrum kat, zemin kat, 2 normal kat ve çatı katından ibaret toplam 5 katlı yapı bulunduğu, parseldeki yapı için kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulu olmadığı, toplam 527 m2 kullanım alanlı yapı mevcut olup, çevresinde konut, ticaret+ konut, toplu konut ve bacasız sanayi yapılaşmalar mevcuttur.

Adresi : Adnan Kahveci Mah. Köroğlu Cad Hayat Sok. No:5 Beylikdüzü/ İSTANBUL

Yüzölçümü : 189,27 m2

İmar Durumu : 09.06.2011 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli gürpınar 2.etap uygulama imar planında konut alanı (ayrık nizam, 3 kat, Taks=0,30) olarak planlanmıştır.

Kıymeti : 12.743.370,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2025 - 10:13

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2025 - 10:13 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2025 - 10:13

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2025 - 10:13

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2025 - 11:23

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2025 - 11:23 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2025 - 11:23

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2025 - 11:23

İstanbul İl, Beylikdüzü İlçe, Gürpınar Mah. 523 Ada, 14 Parsel, Taşınmaz tapuda tarla nitelikli olup, boş arsa konumundadır. üzerinde herhangi bir yapı ve tesis bulunmamaktadır. etrafında konut, ticaret+ konut, toplu knut ve bacasız sanayi tipi yapılaşmalar bulunmaktadır.Adnan Kahveci Mah. Köroğlu Cad Alim sok No:26 Beylikdüzü/ İSTANBUL447,81 m209.06.2011 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Gürpınar 2.etap uygulama imar planında konut alanı (ayrık nizam, 3 kat, Taks:0,30) olarak planlanmıştır.15.225.540,00 TL%10Tapu kaydındaki gibidir.

22/04/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02211395 #ilan.gov.tr