T.C. 2. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/120 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi Konuklu Köyü

ADA NO : 298

PARSEL NO : 14

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 5.132,03 m2

MALİKLERİ : MEHMET NURİ DURSUN, NAŞİDE DURSUN, SÜNMEZ IŞIK, SÜNDÜZ DURSUN, FIRAT DURSUN, ERSİN DURSUN, ERDAL DURSUN, ERKAN DURSUN, SEMİH DURSUN, SERKAN DURSUN, ÖNDER DURSUN, FATİH DURSUN, ERDİNÇ DURSUN, EBRU DURSUN, ÖMER DURSUN, SERHAT DRURSUN, NEŞE DURSUN GÜL, FURKAN DURSUN, ADEM DURSUN, VEDAT DURSUN, HİLAL DURSUN, AYŞGÜL ERASLAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.11/12/2024

Basın No: ILN02211355 #ilan.gov.tr