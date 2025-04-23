T.C.

KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/282 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/06/2025 - 10:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/07/2025 - 10:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2025 - 10:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/08/2025 - 10:40

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/06/2025 - 11:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/07/2025 - 11:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2025 - 11:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/08/2025 - 11:40

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/06/2025 - 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/07/2025 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2025 - 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/08/2025 - 14:00

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/06/2025 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/07/2025 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2025 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/08/2025 - 15:00

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, HATİP Mahalle/Köy, 37630 Ada, 3 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleriadresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.Adresi : Hatıp Mahallesi, Ahmet Nushi Sokak No: Bila Meram / KONYAYüzölçümü : 809,86 m2Arsa Payı : Tamİmar Durumu :İmar durum belgesine göre; İkiz Ayrık 2 kat mesken sahasına isabet etmektedir.Kıymeti : 4.000.000,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibiÖzellikleri : Konya İl, Meram İlçe, HATİP Mahalle/Köy, 42226 Ada, 18 Parsel, sayılı tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleriadresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.Adresi : Hatıp Mahallesi, Şehir Yolu Mevkii Meram / KONYAYüzölçümü : 28.108,38 m2Arsa Payı : Tamİmar Durumu : 1/25000 ölçekli Nazım imar İmar Planında Tarım-Meram Özel Proje alanı sahasına isabet etmektedir.Kıymeti : 33.000.000,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibiÖzellikleri : Konya İl, Meram İlçe, HATİP Mahalle/Köy, 42245 Ada, 7 Parsel, sayılı tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleriadresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.Adresi : Hatıp Mahallesi, Bağlar Mevkii Meram / KONYAYüzölçümü : 7.134,32 m2Arsa Payı : Tamİmar Durumu : 1/25000 ölçekli Nazım imar İmar Planında Dikili Tarım Alanı -Meram Özel Projealanı sahasına isabet etmektedir.Kıymeti : 8.400.000,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibiÖzellikleri : Konya İl, Meram İlçe, HATİP Mahalle/Köy, 27553 Ada, 2 Parsel, sayılı tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleriadresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.Adresi : Karahüyük Mahallesi, Karataş Mevkii Meram / KONYAYüzölçümü : 15.081,66 m2Arsa Payı : Tamİmar Durumu : 1/25000 ölçekli Nazım imar İmar Planında Tarım Alanı -Meram Özel Proje alanı sahasına isabet etmektedir.Kıymeti : 18.000.000,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02206049 #ilan.gov.tr