T.C.
KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2024/282 SATIŞOrtaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/282 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, HATİP Mahalle/Köy, 37630 Ada, 3 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Hatıp Mahallesi, Ahmet Nushi Sokak No: Bila Meram / KONYA
Yüzölçümü : 809,86 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu :İmar durum belgesine göre; İkiz Ayrık 2 kat mesken sahasına isabet etmektedir.
Kıymeti : 4.000.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/06/2025 - 10:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 04/07/2025 - 10:40
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2025 - 10:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 08/08/2025 - 10:40
Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, HATİP Mahalle/Köy, 42226 Ada, 18 Parsel, sayılı tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Hatıp Mahallesi, Şehir Yolu Mevkii Meram / KONYA
Yüzölçümü : 28.108,38 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 1/25000 ölçekli Nazım imar İmar Planında Tarım-Meram Özel Proje alanı sahasına isabet etmektedir.
Kıymeti : 33.000.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/06/2025 - 11:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 04/07/2025 - 11:40
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2025 - 11:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 08/08/2025 - 11:40
Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, HATİP Mahalle/Köy, 42245 Ada, 7 Parsel, sayılı tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Hatıp Mahallesi, Bağlar Mevkii Meram / KONYA
Yüzölçümü : 7.134,32 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 1/25000 ölçekli Nazım imar İmar Planında Dikili Tarım Alanı -Meram Özel Projealanı sahasına isabet etmektedir.
Kıymeti : 8.400.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/06/2025 - 14:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 04/07/2025 - 14:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2025 - 14:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 08/08/2025 - 14:00
Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, HATİP Mahalle/Köy, 27553 Ada, 2 Parsel, sayılı tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Karahüyük Mahallesi, Karataş Mevkii Meram / KONYA
Yüzölçümü : 15.081,66 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 1/25000 ölçekli Nazım imar İmar Planında Tarım Alanı -Meram Özel Proje alanı sahasına isabet etmektedir.
Kıymeti : 18.000.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/06/2025 - 15:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 04/07/2025 - 15:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2025 - 15:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 08/08/2025 - 15:00
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02206049 #ilan.gov.tr