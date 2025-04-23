T.C.

KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/283 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/06/2025 - 11:50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/07/2025 - 11:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2025 - 11:50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/08/2025 - 11:50

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, HARMANCIK Mahalle/Köy, 23811 Ada, 16 Parsel, sayılı arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleriadresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.Adresi : Harmancık Mahallesi, Büyük Koyuncu Sokak, No: 5 Meram / KONYAYüzölçümü : 1.253,90 m2Arsa Payı : Tamİmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planında; Ayrık Nizam 2 Kat, Konut Alanı sahasına isabet etmektedir.Kıymeti : 9.550.000,00 TLKDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02205698 #ilan.gov.tr