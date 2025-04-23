T.C.
KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2024/283 SATIŞOrtaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/283 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, HARMANCIK Mahalle/Köy, 23811 Ada, 16 Parsel, sayılı arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Harmancık Mahallesi, Büyük Koyuncu Sokak, No: 5 Meram / KONYA
Yüzölçümü : 1.253,90 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planında; Ayrık Nizam 2 Kat, Konut Alanı sahasına isabet etmektedir.
Kıymeti : 9.550.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/06/2025 - 11:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 04/07/2025 - 11:50
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2025 - 11:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 08/08/2025 - 11:50
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02205698 #ilan.gov.tr