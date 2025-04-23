İLAN

T.C.

EMİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/393 Esas

DAVACI : SEBAHAT UYAR

DAVALI : GÖKSEL YENİLMEZ

Davacı SEBAHAT UYAR tarafından davalı GÖKSEL YENİLMEZ aleyhine açılan Boşanmadan Sonra Açılan (Katkı Payı) ilişkin davasının dava dilekçesinde özetle; tarafların 02/08/1986 tarihinde evlendiklerini, bu evlilikten 4 tane müşterek çocuklarının olduğunu, tarafların Hollanda Gelderlan Mahkemesinin C/05/427084/ESRK2323-463 Sayılı dosyası ile boşandıklarını ve bu boşanma kararı konsolosluk kanalı ile Nüfus Müdürlüğüne işlendiğini, tarafların evlilik birliği içerisinde davacının babası davaya konu Afyonkarahisar İli Emirdağ İlçesi İncili Mahallesi 53 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazın arsasını hediye olarak aldığını, arkasından da bina yaptırdığını, davalı hiçbir emeği ve kazancının bulunmadığını, tarafların evlendikleri günden beri Hollanda ülkesinde bulunan sosyal yardımlarla geçindiklerini hiç çalışmadıklarını, söz konusu taşınmazı davalı damadı adına yaptırdığını Afyonkarahisar İli Emirdağ İlçesi İncili Mahallesi 53 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazın üçüncü kişiye devrinin önlenmesi amacıyla tedbir konulmasını davanın kabulüne karar verilmesini, yargılama gideri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalıya ait dava dilekçesinde belirtilen adresine dava dilekçesi tebliğe çıkarılmış ancak tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK 122 maddesi gereğince tensip zaptında belirtildiği üzere dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, ilk itirazlarınızı ileri sürebileceğiniz ve delillerinizi bildirebileceğiniz, HMK'nun 126,128,129 maddeleri uyarınca süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız ve delil bildirme hakkını kaybedeceğiniz, cevap dilekçesi verildikten sonra ilk itirazlarınızı ileri süremeyeceğiniz ihtar ve tebliğ olunur."

İş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7. Gün tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.

Basın No: ILN02208410 #ilan.gov.tr