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T.C. DİVRİĞİ SULH HUKUK MAHKEMESİN'DEN

ESAS NO : 2024/304 Esas

Davalı Tamey AYDOĞAN (Sivas İli Divriği İlçesi Gökçeharman Köyü nüfusuna kayıtlı Ali ve Meryem Kızı, 20/03/1964 Divriği doğumlu)

Davalı Taki AYDOĞAN (Sivas İli Divriği İlçesi Gökçeharman Köyü nüfusuna kayıtlı Mustafa ve Zeynep Oğlu, 03/01/1961 Divriği doğumlu)

Davacı Hüseyin AYDOĞAN tarafından aleyhinize Sivas ili,Divriği İlçesi Gökçeharman Köyü 101 ada 6 parsel sayılı tarla vasıflı,106 ada 158 parsel , 106 ada 163 parsel, 106 ada 166 parsel ,106 ada 174 parsel ,107 ada 13 parsel,107 ada 23 parsel ,107 ada 27 parsel,107 ada 33 parsel sayılı,107 ada 44 parsel,133 ada 2 parsel, sayılı taşınmazlar için açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce adresiniz bilinmediği için tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 19/09/2025 günü saat 09:05'te duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, HMK.317/2, 122 ve 128. maddeleri uyarınca, dava dilekçesine karşı iki hafta içinde HMK 129. maddesindeki unsurları içerir şekilde cevap dilekçesi vermeniz, süresinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkâr etmiş sayılacağınız, HMK'nın 147/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.14/04/2025

Basın No: ILN02210467 #ilan.gov.tr