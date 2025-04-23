T.C.

ANTALYA

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO :2024/87 Esas 17/04/2025

İ L A N

Davacı TEKÇE OVERSEAS GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar MIRAN OTHMAN, PARI KHAN AHMED SALIH SALIH arasında mahkememizde görülmekte olan tasarrufun iptali davasında, davalılardan REKAWT ve PARİKHAN AHMED oğlu 1986 dogumlu MIRAN OTHMAN ile AHMED SALIH ve KHADIJA ALI oğlu 1963 doğumlu PARI KHAN AHMED SALIH SALIH tüm aramalara rağmen bulunamadığından; istinaf dilekçesinin özetinin ilanen davalılara tebliğine karar verilmiştir. Bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebligat yapılmış sayılır ve cevap verme süresi HMK 281. Maddesine göre tebliğden itibaren 2 haftadır. İlanen duyrulur.

Bilirkişi raporunun gerekçeli sonuç özeti; dava konu mülkün Dava Dışı Kirazlık İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'den 16/02/2022 tarihinde Davalı Miran OTHMAN'a satıldığını, Miran OTHMAN'ın da 14/09/2022 tarihinde İsmail ABDO, son olarak da İsmail ABDO'nun 16/09/2022 tarihinde PARI KHAN AHMED SALIH SALIH'e sattığının tespit edildiğini, dava tarihi (14.02.2024) itibariyle 60.092.500,00.-TL, el değiştirme tarihi (16.02.2022) itibariyle 21.936.250,00.-TL olarak hesaplandığını, 05.02.2022 tarihli alım satım sözleşmesine göre konu mülkün satış bedeli 1.700.000,00-EURO olarak belirtildiğini, o tarihteki kur ile çarpılması durumunda konu mülkün değeri yaklaşık 26.000.000,00-TL civarında olduğunun görüldüğünü, taraflarınca yapılan değerlemede ise yaklaşık 22.000.000,00-TL hesaplandığını, villanın içinin görülememesi, tespitlerin tam yapılamamasından dolayı, ayrıca alıcı kitlesi gibi durumların bu farkı oluşturabileceğini, bu sebeple de 1.700.000,00-EURO bedelin el değiştirme tarihi uygun olabilecek bedel olduğunu belirtmişlerdir.

Basın No: ILN02210729 #ilan.gov.tr