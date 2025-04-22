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T.C. ULUKIŞLA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/570 Esas

DAVALI : HAMZA TÜRKER - T.C.: 59794272094

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adreslerinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adreslerinden iade edilmiş ve tebligata yarar açık adresleri bulunmadığından tebligat yapılamamış olup, dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Niğde ili Ulukışla ilçesi Çiftehan köyü198 ada 1ve 4 parseller, 199 ada 1- 9 ve 10 parseller, 202 ada 3- 8 ve 9 Parseller, Ulukışla ilçesi Alihoca köyü 101 ada 515 parsel sayılı taşınmazların satılarak ortaklığın giderilmesine karar verilmesini talep etmiş, ortaklığın giderilmesi istemi ile açılan davada "HMK'nin 317/2 maddesi gereğince cevap süresinin tebliğden itibaren 2 hafta olduğu, durum ve koşullara göre cevap dilekçesinin 2 haftalık süre içerisinde hazırlanamayacağı bildirilmesi halinde mahkememize başvurulması halinde 1 defaya mahsus olmak üzere ve 2 haftayı geçmeyecek şekilde ek süre verileceği ihtar ve tebliğ olunur." hususu, İŞ BU İLANIN İLAN EDİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN YEDİ GÜN SONRA TEBLİĞ YAPILMIŞ SAYILACAĞI hususu ilanen tebliğ olunur.

Duruşma Günü: 19/06/2025 günü saat: 09:35'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02208814 #ilan.gov.tr