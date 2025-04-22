T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/233 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Gaziantep İli, Karkamış İlçesi
MEVKİİ : Kelekli Mahallesi
ADA NO : 194
PARSEL NO : 1
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 1.719,28 m2 irtifak alanı
MALİKİN ADI VE SOYADI : Adile Aslan - Aynur Boynuzoğlu - Eyyup Kayar ve dava arkadaşları
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 26.11.2020 tarihli ve 9742-12 sayılı kamulaştırma kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tapuda tesciline karar verilmesi için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/233 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.26.03.2025
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Gaziantep İli, Karkamış İlçesi
MEVKİİ : Kelekli Mahallesi
ADA NO : 194
PARSEL NO : 1
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 1.719,28 m2 irtifak alanı
MALİKİN ADI VE SOYADI : Adile Aslan - Aynur Boynuzoğlu - Eyyup Kayar ve dava arkadaşları
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 26.11.2020 tarihli ve 9742-12 sayılı kamulaştırma kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tapuda tesciline karar verilmesi için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/233 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.26.03.2025
Basın No: ILN02206585 #ilan.gov.tr