T.C.
YOZGAT
1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN
İLAN
DOSYA NO : 2024/340 Esas
KARAR NO : 2025/34
Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka,sigorta,kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 03/02/2025 tarihli ilamı ile 158/1.l maddesi gereğince İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (53/1-a-c(altsoy hariç)-d-e), 41.660 TL ADLİ PARA, 2 YIL 1 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Mehmet ve Melek oğlu, 01/11/1989 doğumlu, , ,mah/köy nüfusuna kayıtlı KADİR DİNÇER tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hükmün İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,
3- Tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde verilecek bir dilekçe ile Kayseri Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 16/04/2025
|Kamil ÇELİK
Yazı İşleri Müdürü
99398
e-imza
|Selçuk AKDOĞAN
Başkan
193563
e-imza
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