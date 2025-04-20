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T.C. KAYSERİ 3. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2019/677KARAR NO : 2025/179

DAVACI : YASİN AYGÜN

VEKİLİ : AV. MERVE AYGÜN ÇETİN

DAVALI : ELVİNA SULTANOVA

DAVA TÜRÜ : Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma

DAVA TARİHİ : 29/07/2019

KARAR TARİHİ:19/02/2025

Mahkememizde davacı Yasin Aygün ve vekili Av. Merve Aygün Çetin tarafından davalı Elvina Sultanova aleyhine "Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma" davası açılmış olup, davalının tebligata yarar açık adreslerinin tespit edilememesi, mernis adreslerinin boş olması sebebiyle davalının adresleri meçhul kabul edilerek, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. Maddesi gereğince, davalıya 19/02/2025 tarih ve 2019/677 Esas, 2025/179 Karar sayılı gerekçeli kararın ilanen yapılmasına karar verilmiştir.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Davacının TMK 166/1 maddesi uyarınca evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedenine dayalı boşanma davasının KABULÜ ile;

Kayseriİli, Yeşilhisar İlçesi, Erdemli,Mah/Köyü, Cilt No:15, Hane No:69, BSN:115'da nüfusa kayıtlı, Safettin ve Hatice oğlu, 12/08/1981 doğumlu, 54367210244 TC kimlik numaralı davacı YASİN AYGÜN ileRusya federasyonu uyruklu, RAİL ve GÜLFİA kızı, 14/12/1988 doğumlu, 99323850942 yabancı kimlik numaralı, davalı ELVINA SULTANOVA'ın TMK.nun 166/1. maddesi gereğince BOŞANMALARINA,

2-Alınması gereken 615,40-TL ilam harcının peşin alınan 44,40-TL harçtan mahsubu ile eksik kalan 571,00-TL harcın davalıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,

3-Davacı tarafından yapılan 44,40-TL başvurma harcı, 44,40-TL peşin harç, 44,80-TL vekalet harcı, 42.389,80-TL tebligat/ ilan masrafı olmak üzere toplam 42.523,40-TL yargılama giderinin davalıdan alınarak, davacıya verilmesine,

4-Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca belirlenen 30.000,00-TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak, davacıya verilmesine,

5-Davalının yaptığı bir yargılama gideri bulunmadığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına,

6-Kararın kesinleşmesinin ardından gereğinin yapılması için karardan yeteri kadar suretin nüfus müdürlüğünegönderilmesine,

7-Gider avansından artan kısmının karar kesinleştiğinde yatırana iadesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verildi.

Davalı Elvina Sultanova'ya mahkememizin gerekçeli kararı ilanen tebliğ olunur. 14/04/2025

Basın No: ILN02207965 #ilan.gov.tr