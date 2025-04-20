T.C. HATAY

7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.72929005-2023/227-Ceza Dava Dosyası

İLAN

Mahkememizin 24.01.2025 tarih, 2023/227 esas ve 2025/72 karar sayılı ilamı ile sanık Hasan GÜNEŞ hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonunda " Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması " suçundan Beraat karar verildiği, verilen kararın katılan Maya MAWAD'ın adreslerinde bulunamaması ve yeni adresinin tespit edilememesi nedeni ile kendisine tebliğ edilemediği anlaşılmakla,

İş bu hüküm özünün tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ya da zabıt katibine yapılacak bir beyan üzerine tutanak tanzim ve hakimce tasdik olunmak suretiyle (hükümlü veya tutuklu olanların ise bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta mahkememize gönderilmek üzere dilekçe vererek) Adana Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF kanun yolu açık olmak üzere karar verildi ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02208127 #ilan.gov.tr