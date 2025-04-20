İLAN
T.C. ARTVİN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)
ESAS NO : 2024/201
26635188098 TC kimlik numaralı Tanju Yıldırım, hakkınızda devam eden boşanma dosyanız nedeniyle Erzurum BAM 2. HD 2023/329 Esas, 2024/732 Karar sayılı kararında hakkınızda vasi tayin edilip edilmeyeceğine dair hastahane sevkinizin sağlanması gerekmekte olup, mahkememizce yapılan araştırmada fiilen oturduğunuz adres tespit edilemediğinden ilanın yayınlanmasından itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde Artvin 1. Asliye Hukuk Mahkemesi kalemine başvurmanız, aksi takdirde mahkemeye başvurmadığınızdan tarafınıza ulaşılamamış kabul edilerek dosyada işlem tesis edileceğinin ihtaratı ile ilan olunur.
26635188098 TC kimlik numaralı Tanju Yıldırım, hakkınızda devam eden boşanma dosyanız nedeniyle Erzurum BAM 2. HD 2023/329 Esas, 2024/732 Karar sayılı kararında hakkınızda vasi tayin edilip edilmeyeceğine dair hastahane sevkinizin sağlanması gerekmekte olup, mahkememizce yapılan araştırmada fiilen oturduğunuz adres tespit edilemediğinden ilanın yayınlanmasından itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde Artvin 1. Asliye Hukuk Mahkemesi kalemine başvurmanız, aksi takdirde mahkemeye başvurmadığınızdan tarafınıza ulaşılamamış kabul edilerek dosyada işlem tesis edileceğinin ihtaratı ile ilan olunur.
Basın No: ILN02207851 #ilan.gov.tr