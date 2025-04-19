T.C.BATMAN 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Sayı : 2020/586 Esas

Davacı DSİ Genel Müdürlüğü tarafından davalılar aleyhine mahkememizde açılan Bedel Tespiti ve Tescil davasının yapılan duruşmasında verilen ara kararı gereğince;

Tüm aramalara rağmen açık adresi tespit edilemeyen davalı Ali Doğan (T.C.No:53701704142) hakkında mahkememizde bedel tespiti ve tescil davası açılmış olup, Batman İli Hasankeyf İlçesi, Kumluca Köyü sınırlarında bulunan 25 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılması nedeniyle davalı Ali Doğan'ın 18/06/2025 günü saat 10:50'de Batman 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin duruşma salonunda hazır bulunması veya kendisini vekil ile temsil ettirmesi, aksi takdirde yokluğunda yargılamaya devam olunacağı ve karar verileceği hususu İLANEN TEBLİĞ olunur.

Basın No: ILN02208856 #ilan.gov.tr