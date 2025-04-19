T.C.

ISPARTA

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/330 Esas 15/04/2025

İLAN

Davacı Hazine Ve Maliye Bakanlığı tarafından açılan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Dava konusu Isparta ili, Merkez İlçesi, Doğancı Mahallesi, 8511 Ada 6 Parsel sayılı taşınmazın maliklerinden Hakkı'nın MK'nun 33. Maddesi gereğince bu kişiler hakkında bilgi sahibi olanlarınbilgilerini bildirmek için mahkememizin 2024/330 Esas sayılı dosyasına başvurmaları, ilandan sonuç alınamadığı takdirde mahkemece gaipliğine karar verileceği İLAN olunur.15/04/2025

GAİP

HAKKI

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