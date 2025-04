T.C.

BURSA

1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sayı : 2024/699 Esas 16.04.2025

İLAN

Davacı , ALPİŞ İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar , OSMAN CAN AKÇA, ANKA GRUP İŞ MAKİNALARI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Sözleşmeden Kaynaklanan) davası nedeniyle; Dava; davacı şirket ile davalı şirket arasında Laden House projesinin İnşaat Taşeronluk- Hafriyat İşlerinin yapımına ilişkin 20/11/2023 tarihli sözleşme akdedildiği, sözleşmede kararlaştırılan edimlerin süresinde yerine getirilmediği, davalı şirketin işi devam ettiremeyeceğini belirterek iş yerini 15/04/2024 tarihinde terk edildiği, davacı şirket tarafından davalı şirkete 3.750.000,00-TL ödeme yapıldığı, davalı tarafın 3.684.346,20-TL'lik iş yaptığı, davacı şirket tarafından 65.653,80-TL fazla hakediş ödendiği, Bursa 17. Noterliğinin 15/05/2024 tarih 31954 yevmiye nolu ihtarname ile zarar-ziyan ve cezai şart bedelinin tahsilinin talep edildiği, arabuluculuk yoluna başvurulduğu ancak anlaşma sağlanamadığı, bakiye 65.653,80-TL alacağın, eksik kalan işlerin üçüncü bir firmaya tamamlattırılması nedeniyle oluşan 25.000,00-TL tazminat bedelinin ve 1.000,00-TL cezai şart bedelinin 29/05/2024 tarihinden itibaren işleyecek ticari avans faizi ile davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili, davalı tarafın İİK m.257 gereğince ihtiyati haciz kararı verilmesine ilişkin Tazminat davasıdır.Mahkememiz işbu dava dosyasında davacı tarafın ihtiyati haciz talebinin 17/07/2024 tarihli Ara Kararı ile reddine karar verildiği, davacı vekilinin 25/07/2024 tarihli İstinaf dilekçesi ile; İİK m. 257 ve Yargıtay yerleşmiş içtihatları dikkate alındığında ihtiyati haciz talebimizin reddine ilişkin kararının kaldırılarak 'İHTİYATİ HACİZ' KONULMASINA, karar verilmesini talep etmiştir. Davalı Osman Can Akça'ya (TC17248750352 ) dava dilekçesinde belirtilen adresine ve elde mevcut tüm adreslerine dava dilekçesi ve tensip zaptı ekli tebligat çıkartıldığı ve adreslerden tebligatların iade döndüğü, TC kimlik numarası olduğu halde UYAP üzerinden yapılan sorgulamada mernis adresinin boş çıktığı, bu nedenle işbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihi takip eden 7 gün sonra dava dilekçesinin, tensip zaptının, İstinaf Başvurusunun ve 29/04/2025 günü saat 10.50 olarak belirlenen Ön İnceleme duruşma gününün davalı Osman Can Akça'ya tebliğ edilmiş sayılacağı ve yokluğunda yargılamaya devam edilip karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

