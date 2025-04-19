T.C. BAKIRKÖY 9. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2024/304 Esas

KARAR NO : 2025/19

Mahkememize ait yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/01/2025 tarihli sanık Tuba DOLAŞ' ın TCK 158/1-f-son maddesi gereğince 3 Yıl 4 Ay Hapis ve 10.000 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde istinaf yolu açık olarak verilen gerekçeli karara ait dava dosyasında; Ramazan ve Yıldız Kızı, 14/04/2005 Viranşehir doğumlu, sanık Tuba DOLAŞ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 16.04.2025

Basın No: ILN02207907 #ilan.gov.tr