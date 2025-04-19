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T.C. ARTVİN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2024/201

26635188098 TC kimlik numaralı Tanju Yıldırım, hakkınızda devam eden boşanma dosyanız nedeniyle Erzurum BAM 2. HD 2023/329 Esas, 2024/732 Karar sayılı kararında hakkınızda vasi tayin edilip edilmeyeceğine dair hastahane sevkinizin sağlanması gerekmekte olup, mahkememizce yapılan araştırmada fiilen oturduğunuz adres tespit edilemediğinden ilanın yayınlanmasından itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde Artvin 1. Asliye Hukuk Mahkemesi kalemine başvurmanız, aksi takdirde mahkemeye başvurmadığınızdan tarafınıza ulaşılamamış kabul edilerek dosyada işlem tesis edileceğinin ihtaratı ile ilan olunur.

Basın No: ILN02207851 #ilan.gov.tr