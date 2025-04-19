T.C.

ANKARA 28. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/59 Esas

DAVALI : BURAK KAYA -35605214286 TC kimlik Numaralı,

Davacı tarafından davalı Burak KAYA aleyhine açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Davalı Burak KAYA'ya tebligat yapılamadığından ve tüm araştırmalara rağmen ikametgahı, meskeni ve işyeri de tespit edilemediğinden, dava dilekçesi ve duruşma gününün Tebligat Kanunu'nun 28. ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup,

Belirlenen gün ve saatte tahkikat duruşmasında hazır bulunmanız, geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davayı takip etmememiz halinde dosyanın işlemden kaldırılabilineceği, tahkikatın sona ermesi halinde duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluğunuzda karar verileceği,

DuruŞma Günü: 22/05/2025 günü saat: 13:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz,

Tebligat Kanununun 31.maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra dilekçenin tebliğ edilmiş sayılacağı,

Tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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