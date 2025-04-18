T.C. SERİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/81-82-83-84-85 Esas sayılı dosyaları için toplu ilan

KAMULAŞTIRMA İLANI

Antalya ili, Serik İlçesi, Abdurrahmanlar Mahallesi 923, 929 parsel ve Yukarıkocayatak Mahallesi 1343, 1335 parsel, 824 parsel sayılı taşınmazlarda davalılara ait taşınmazlardan geçen yol ile ilgili olarak Karayolları Genel Müdürlüğü Kurulunca alınan 2015/209 sayı ve 24/07/2015 tarihli kamu yararı kararı gereğince kamulaştırıldığı, söz konusu taşınmazda kamulaştırma bedelinin tespitine, üzerinde tesis edilecek olan irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından, malikleriyle cinsi ve niteliği aşağıda tablo halinde yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2025/81-82-83-84-85 esas sayılı dosyalarında dava açılmıştır.

Mahkememizce tespit edilecek olan kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Serik Şubesine yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 Sayılı Kanun ile Değişik 10/4 maddesi gereğince ilan olunur.

Dosya No Davalılar İl/İlçe Mahalle Ada/Parsel M2 Duruşma Günü Duruşma Saati 2025/81 AHMET GİZLİ-25423206228 AYŞE GENÇ-14224529278 GÜLSÜM GİZLİ-25372207918 GÜLSÜM KİLİT-25369208072 JALE GİZLİ-25402206966 MEHMET GİZLİ-25399207052 NERMİN GİZLİ-25462204926 VELİ GİZLİ-25366208136 RUKİYE GİZLİ-25456205144 Antalya/Serik Abdurrahmanlar 923 parsel 6.509,26 m² 19/06/2025 10:25 2025/82 AHMET KULA-14932557488 DURKADIN ÇETİN-29290067746 DÜRİYE BIYIKLI-13804595016 HATİCE GÖKOĞLU-28444105884 İBRAHİM KULA-14941557196 İZZET BIYIKLI-13798595276 MUSTAFA BIYIKLI-13801595170 RAMAZAN KULA-14926557616 ZEYNEP ÇOPUR-16699496864 Antalya/Serik Yukarıkocayatak 1343 parsel 5.844,25 m² 19/06/2025 10:30 2025/83 GÜLSÜM ÖZEN-24691230614 HAYRİYE GÜZEL-14713564292 İSMAİL ARAT-10408706602 MEHMET BALABAN-10861691934 MEHMET YILDIRIM-20503362078 MERT BALABAN-10462705252 YAŞAR BALABAN-10519703354 SELAHATTİN YILDIRIM -25045218838 Antalya/Serik Abdurrahmanlar 929 parsel 2.864,17 m² 19/06/2025 10:35 2025/84 ABDURRAHMAN ÇETİN-16117471558 ABDURRAHMAN YAZISIZ-25756150786 AYŞE YILDIZ-11476626700 BAYRAM AK-29110039038 FATMA AKKUZU-13579576654 HALİL TÜRKER-19156370226 OSMAN KESER-17848413848 SALİH DÖNDÜ-29533024918 SEYİT ÖNEL-16039474194 VEYSEL ÇETİN-10726651738 Antalya/Serik Yukarıkocayatak 1335 parsel 4.704,71 m² 19/06/2025 10:40 2025/85 AHMET KULA-14932557488 AYŞE UĞUR (Mustafa Çocuğu) DURKADIN ÇETİN-29290067746 DÜRİYE BIYIKLI-13804595016 HATİCE GÖKOĞLU-28444105884 İBRAHİM KULA-14941557196 İZZET BIYIKLI-13798595276 MUSTAFA BIYIKLI-13801595170 MUSTAFA URLU-27595134286 NURETTİN APUTKAN-17278479230 RAMAZAN KULA-14926557616 YÜKSEL DURMAZ-19267412990 ZEYNEP ÇOPUR-16699496864 Antalya/Serik Yukarıkocayatak 824 parsel 142,54 m² 19/06/2025 10:45

Basın No: ILN02207613 #ilan.gov.tr