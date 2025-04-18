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T.C. SERİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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Giriş Tarihi :18 Nisan 2025 , 00:05 Güncelleme Tarihi :18 Nisan 2025 , 07:07
Giriş Tarihi :18 Nisan 2025, 00:00 Güncelleme Tarihi :18 Nisan 2025, 07:07

T.C. SERİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/81-82-83-84-85 Esas sayılı dosyaları için toplu ilan

KAMULAŞTIRMA İLANI

Antalya ili, Serik İlçesi, Abdurrahmanlar Mahallesi 923, 929 parsel ve Yukarıkocayatak Mahallesi 1343, 1335 parsel, 824 parsel sayılı taşınmazlarda davalılara ait taşınmazlardan geçen yol ile ilgili olarak Karayolları Genel Müdürlüğü Kurulunca alınan 2015/209 sayı ve 24/07/2015 tarihli kamu yararı kararı gereğince kamulaştırıldığı, söz konusu taşınmazda kamulaştırma bedelinin tespitine, üzerinde tesis edilecek olan irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından, malikleriyle cinsi ve niteliği aşağıda tablo halinde yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2025/81-82-83-84-85 esas sayılı dosyalarında dava açılmıştır.

Mahkememizce tespit edilecek olan kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Serik Şubesine yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 Sayılı Kanun ile Değişik 10/4 maddesi gereğince ilan olunur.

Dosya No

Davalılar

İl/İlçe

Mahalle

Ada/Parsel

M2

Duruşma Günü

Duruşma Saati

2025/81

AHMET GİZLİ-25423206228

AYŞE GENÇ-14224529278

GÜLSÜM GİZLİ-25372207918

GÜLSÜM KİLİT-25369208072

JALE GİZLİ-25402206966

MEHMET GİZLİ-25399207052

NERMİN GİZLİ-25462204926

VELİ GİZLİ-25366208136

RUKİYE GİZLİ-25456205144

Antalya/Serik

Abdurrahmanlar

923 parsel

6.509,26 m²

19/06/2025

10:25

2025/82

AHMET KULA-14932557488

DURKADIN ÇETİN-29290067746

DÜRİYE BIYIKLI-13804595016

HATİCE GÖKOĞLU-28444105884

İBRAHİM KULA-14941557196

İZZET BIYIKLI-13798595276

MUSTAFA BIYIKLI-13801595170

RAMAZAN KULA-14926557616

ZEYNEP ÇOPUR-16699496864

Antalya/Serik

Yukarıkocayatak

1343 parsel

5.844,25 m²

19/06/2025

10:30

2025/83

GÜLSÜM ÖZEN-24691230614

HAYRİYE GÜZEL-14713564292

İSMAİL ARAT-10408706602

MEHMET BALABAN-10861691934

MEHMET YILDIRIM-20503362078

MERT BALABAN-10462705252

YAŞAR BALABAN-10519703354

SELAHATTİN YILDIRIM -25045218838

Antalya/Serik

Abdurrahmanlar

929 parsel

2.864,17 m²

19/06/2025

10:35

2025/84

ABDURRAHMAN ÇETİN-16117471558

ABDURRAHMAN YAZISIZ-25756150786

AYŞE YILDIZ-11476626700

BAYRAM AK-29110039038

FATMA AKKUZU-13579576654

HALİL TÜRKER-19156370226

OSMAN KESER-17848413848

SALİH DÖNDÜ-29533024918

SEYİT ÖNEL-16039474194

VEYSEL ÇETİN-10726651738

Antalya/Serik

Yukarıkocayatak

1335 parsel

4.704,71 m²

19/06/2025

10:40

2025/85

AHMET KULA-14932557488

AYŞE UĞUR (Mustafa Çocuğu)

DURKADIN ÇETİN-29290067746

DÜRİYE BIYIKLI-13804595016

HATİCE GÖKOĞLU-28444105884

İBRAHİM KULA-14941557196

İZZET BIYIKLI-13798595276

MUSTAFA BIYIKLI-13801595170

MUSTAFA URLU-27595134286

NURETTİN APUTKAN-17278479230

RAMAZAN KULA-14926557616

YÜKSEL DURMAZ-19267412990

ZEYNEP ÇOPUR-16699496864

Antalya/Serik

Yukarıkocayatak

824 parsel

142,54 m²

19/06/2025

10:45

Basın No: ILN02207613 #ilan.gov.tr