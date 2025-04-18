T.C. SERİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/81-82-83-84-85 Esas sayılı dosyaları için toplu ilan
KAMULAŞTIRMA İLANI
Antalya ili, Serik İlçesi, Abdurrahmanlar Mahallesi 923, 929 parsel ve Yukarıkocayatak Mahallesi 1343, 1335 parsel, 824 parsel sayılı taşınmazlarda davalılara ait taşınmazlardan geçen yol ile ilgili olarak Karayolları Genel Müdürlüğü Kurulunca alınan 2015/209 sayı ve 24/07/2015 tarihli kamu yararı kararı gereğince kamulaştırıldığı, söz konusu taşınmazda kamulaştırma bedelinin tespitine, üzerinde tesis edilecek olan irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından, malikleriyle cinsi ve niteliği aşağıda tablo halinde yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2025/81-82-83-84-85 esas sayılı dosyalarında dava açılmıştır.
Mahkememizce tespit edilecek olan kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Serik Şubesine yatırılacaktır.
Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 Sayılı Kanun ile Değişik 10/4 maddesi gereğince ilan olunur.
|
Dosya No
|
Davalılar
|
İl/İlçe
|
Mahalle
|
Ada/Parsel
|
M2
|
Duruşma Günü
|
Duruşma Saati
|
2025/81
|
AHMET GİZLİ-25423206228
AYŞE GENÇ-14224529278
GÜLSÜM GİZLİ-25372207918
GÜLSÜM KİLİT-25369208072
JALE GİZLİ-25402206966
MEHMET GİZLİ-25399207052
NERMİN GİZLİ-25462204926
VELİ GİZLİ-25366208136
RUKİYE GİZLİ-25456205144
|
Antalya/Serik
|
Abdurrahmanlar
|
923 parsel
|
6.509,26 m²
|
19/06/2025
|
10:25
|
2025/82
|
AHMET KULA-14932557488
DURKADIN ÇETİN-29290067746
DÜRİYE BIYIKLI-13804595016
HATİCE GÖKOĞLU-28444105884
İBRAHİM KULA-14941557196
İZZET BIYIKLI-13798595276
MUSTAFA BIYIKLI-13801595170
RAMAZAN KULA-14926557616
ZEYNEP ÇOPUR-16699496864
|
Antalya/Serik
|
Yukarıkocayatak
|
1343 parsel
|
5.844,25 m²
|
19/06/2025
|
10:30
|
2025/83
|
GÜLSÜM ÖZEN-24691230614
HAYRİYE GÜZEL-14713564292
İSMAİL ARAT-10408706602
MEHMET BALABAN-10861691934
MEHMET YILDIRIM-20503362078
MERT BALABAN-10462705252
YAŞAR BALABAN-10519703354
SELAHATTİN YILDIRIM -25045218838
|
Antalya/Serik
|
Abdurrahmanlar
|
929 parsel
|
2.864,17 m²
|
19/06/2025
|
10:35
|
2025/84
|
ABDURRAHMAN ÇETİN-16117471558
ABDURRAHMAN YAZISIZ-25756150786
AYŞE YILDIZ-11476626700
BAYRAM AK-29110039038
FATMA AKKUZU-13579576654
HALİL TÜRKER-19156370226
OSMAN KESER-17848413848
SALİH DÖNDÜ-29533024918
SEYİT ÖNEL-16039474194
VEYSEL ÇETİN-10726651738
|
Antalya/Serik
|
Yukarıkocayatak
|
1335 parsel
|
4.704,71 m²
|
19/06/2025
|
10:40
|
2025/85
|
AHMET KULA-14932557488
AYŞE UĞUR (Mustafa Çocuğu)
DURKADIN ÇETİN-29290067746
DÜRİYE BIYIKLI-13804595016
HATİCE GÖKOĞLU-28444105884
İBRAHİM KULA-14941557196
İZZET BIYIKLI-13798595276
MUSTAFA BIYIKLI-13801595170
MUSTAFA URLU-27595134286
NURETTİN APUTKAN-17278479230
RAMAZAN KULA-14926557616
YÜKSEL DURMAZ-19267412990
ZEYNEP ÇOPUR-16699496864
|
Antalya/Serik
|
Yukarıkocayatak
|
824 parsel
|
142,54 m²
|
19/06/2025
|
10:45
Basın No: ILN02207613 #ilan.gov.tr