T.C. OSMANİYE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/53 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Osmaniye İli Toprakkale İlçesi Kumarlı Mahallesi382Ada 57 parsel (eski 52)
MALİKİN ADI VE SOYADI : EMİNE UYDURAN VD.
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : T.C. DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/53 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.24.03.2025
Basın No: ILN02205850 #ilan.gov.tr