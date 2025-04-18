İLAN

T.C. NAZİLLİ 1. AİLE MAHKEMESİDEN

Sayı : 2025/62 Esas

DAVALI : DÜNYA CEMAL CELAL - SURİYE -(36.5175400,36.8443680)

Davacı ANIL DERE tarafından aleyhinize açılan Babalık ( Tanıma Beyanının tespiti) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce yapılan araştırmada davalı Dünya Cemal Celal' in Suriye de yaşadığı, davacı vekilince adres bilgilerinin bildirilmediği, Dış İlişkiler Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne yurt dışına tebligat hususunda görüş sorulduğu, müzekkere cevabında tebligat yapılamadığının bildirildiği anlaşılmakla tarafınıza tebligat yapılamamıştır. Bu nedenle dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Tebligat Kanunun 31'nci maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra işlemeye başlamak üzere 6100 sayılı HMK'nın122/1 maddesi gereğince tebliğden itibaren iki hafta içinde aynı kanunun 129/1-2 Maddesindeki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi verebileceğiniz hususu ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02207445 #ilan.gov.tr