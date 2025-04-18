T.C.

İZMİR

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

EsasNo : 2024/1503

KararNo : 2024/1720

İLAN METNİ

Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret suçundan sanık Fevzi ve Gümüş oğlu, 15/05/1981 LAUTERBACH/BATI ALMANYA doğumlu, (TC Kimlik No:13813224600) YAKUP KAYA hakkında yapılan uyarlama yargılaması sonucu mahkememizin yetkisizliğine, sanık hakkında hakaret suçundan dolayı TCK'nun 125/2 delaletiyle125/4, 125/3.a, 53/1 maddeleri gereğince yargılamasının yapılmak üzere dava dosyasının YETKİLİ VE GÖREVLİİSTANBULNÖBETÇİ ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLMESİNE karar verildiği,tüm aramalara rağmen sanığın bulunamadığı ve mahkememizce verilen gerekçeli karar kendisine tebliğ edilemediğinden,

1-7021 Sayılı Tebligat Kanunun29. Maddesi gereğince hüküm özetinin bir gazeteve bir internet haber sitesinden ilanen tebliğine,

2-Yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer asliye ceza mahkemesine verilecek bir dilekçe ile veya bu mahkemelere müracaat ile zabıt katibine veya Hakime tasdik ettirilecek bir tutanak ya dadilekçe ile karara karşı İzmir Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yoluna başvurabileceği, aksi takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.15/04/2025

Basın No: ILN02207312 #ilan.gov.tr