T.C.

ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

GAYRİMENKUL KİRALAMA İHALESİ İLANI



1- Aşağıda tabloda belirtilen gayrimenkulün 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi ve İhale Şartnamesi dâhilinde açık teklif (artırma) usulü ile kiralama ihalesi yapılacaktır. Şartname ve ekleri Ilgın Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

2- İhale Tarihi, Saati ve Yeri: 02.05.2025 Cuma günü saat: 15.00'de Belediye Encümeni tarafından Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3- İlk ihaleye katılım olmaz ise ilana gerek kalmaksızın 09.05.2025 Cuma günü saat 15.00'de yapılacaktır.

4- İhaleye katılacak olan isteklilerin ihale evraklarını, ihale günü Saat:12.00'ye kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri veya posta yolu ile müracaatların ulaşması gerekmektedir. Belirtilen saatten sonra yapılan tüm müracaatlar kabul EDİLMEYECEKTİR.

5- İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.



İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER

Kanuni ikametgâh belgesi, Belediyeden alınacak olan Taahhütname, Tebligat için adres beyanı ve irtibat için telefon numarası Gerçek ve Tüzel kişilerin Nüfus Cüzdanı fotokopisi, Tüzel kişilerde ise imza sirküleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi aslı Teminat olarak belirlenen (en az %3) bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz, TR77 0001 2009 5160 0007 0000 26 IBAN'a yatırıldığına dair dekont veya geçici teminatına karşılık 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi, Ortaklık girişimi olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noterce düzenlenmiş vekaletname olması, Şartname bedeli 2.000,00 TL karşılığında ödendiğine dair makbuz, İsteklinin, Belediyemiz Gelir Servisinden borcu olmadığına dair belge, doküman veya yazı.



KİRALANACAK OLAN GAYRİMENKUL

Sıra No Gayr-ı Menkulün Adresi/Mevkii Gayri Menkulün Miktarı Gayri Menkulün Adası/Parsel Gayri Menkulün Kullanım Amacı Kira Süresi Kira Ödeme Dönemi Muhammen Bedel (KDV Hariç) Geçici Teminat 1 Ilıca Mahallesi İnönü Caddesi No:25 1 877/27 Otel 3 Yıl Aylık 750.000,00 TL 810.000,00 TL

Ömer APİL

Belediye Başkanı

Basın No: ILN02207436 #ilan.gov.tr