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T.C. EDİRNE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/1 Tereke Tereke

Edirne ili, Merkez ilçesi, Menzilahir mah/köyCilt, 11Aile sıra no 810 sırada nüfusa kayıtlı 01/01/1951 doğumlu 01/01/2025 tarihinde vefat eden müteveffa AHMET HOŞGÖR'ün Tekirdağ 2. Noterliğine tanzim ettirdiği 20/09/2019 tarih ve 09991 yevmiye sayılı vasiyetname ile Türk Eğitim Vakfını mirasçı olarak tayin ettiğinden terekenin re'sen defterinin tutulmasına başlanmış bulunduğundan,

Müteveffa AHMET HOŞGÖR'ün ve aynı hanede nüfusa kayıtlı eşi 01/01/1955 Gaziantep doğmlu 05/12/2020 tarihinde vefat eden eşi NESRİN HOŞGÖR'ün;

Kefalet sebebiyle alacaklılarıda dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.11/04/2025

Basın No: ILN02206773 #ilan.gov.tr