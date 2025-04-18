Örnek No:55*

T.C. DENİZLİ

3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/13 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/13 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri: Denizli İl, Merkezefendi İlçe, Kadılar Mahalle, 8711 Ada, 5 Parsel Yüzölçümü : 2.500 m2İmar Durumu: Özel Proje Alanı içerisinde, Danıştay 6. Dairesi 26/05/2022 Tarih 2019/1974 Esas Sayılı 2022/6239 Sayılı Kararı İle İzmir Bölge İdare Mahkemesinin Kararı Bozulduğundan Dava Süreci Devam Etmektedir. Kıymeti : 12.575.031,50 TL KDV: %10

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2025 - 14:58 - Bitiş Tarih ve Saati: 21/05/2025 - 14:58 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/06/2025 - 14:58 - Bitiş Tarih ve Saati: 20/06/2025 - 14:58

14/04/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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