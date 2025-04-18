Örnek No:55*

T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2024/8104 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/8104 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, ÇAKMAKLI Mahalle/Köy, 293 Ada, 5 Parsel, 32 Nolu Bağımsız Bölüm SATI ... 32 bağımsız bölüm numaralı daire, ana binanın 7.normal katında yer almakta olup, daire plan itibariyle antre, hol, salon, balkonlu mutfak, hol devamında bir tanesi ebeveyn banyolu olmak üzere üç oda, banyo, WC mahallerinden ibaret, 107,28m2 net (süpürülebilir) alana sahiptir. ......

Adresi :İstanbul, Büyükçekmece İlçesi, Çakmaklı Mahallesi, Hadımköy Yolu Caddesinde, Dış Kapı No 105 Ağaçsaray Evleri Sitesi B Blok 7.Kat (32) Nolu Mesken Büyükçekmece / İSTANBUL

Ana taşınmaz Yüzölçümü : 7.676,43 m2Arsa Payı : 15/1860

İmar Durumu : Büyükçekmece Belediye Başkanlığı resmi internet sitesinden alınan imar durum bilgisine göre; Büyükçekmece İlçesi, Çakmaklı Mahallesi, 293 ada, 5 parsel sayılı taşınmaz; 13.06.2003 onay tarihli 1/1000 ölçekli Büyükçekmece Göl Havzası Uygulama İmar Planında, blok nizam, 10 kat konut alanında kalmaktadır denilmiştir.

Kıymeti : 5.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir

ÖNEMLİ NOT: iş bu ilana taşınmaza ait detaylı bilgilere yukarıda belirtilen internet sitesinden ulaşılabileceği, bilirkişi raporu , şartname ve satış ilanının ilgili site üzerinden görülebileceği bilgilerinize ilan olunur.

İİK'nun 127. Maddesi hükmü gereğince satış ilanı tebliğ edilemeyen ilgililere gazete veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı ile ilgililer ve hissedarlara tebliğ edilmiş sayılmasına,

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2025 - 14:58

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2025 - 14:58 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2025 - 14:58

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2025 - 14:58

16/04/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02208704 #ilan.gov.tr