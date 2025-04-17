Örnek No:55*

T.C.KÜÇÜKÇEKMECE10. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/3 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/3 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, SAFRA Mahalle/Köy, PAPAZ KÖPRÜSÜ Mevkii, 9680 Parsel, E Blok, Zemin Kat, 2 Nolu Bağımsız bölüm mesken nitelikli taşınmazın yer aldığı bina; mevcut durumda bodrum, zemin ve 5 normal katlı olarak, betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiştir. Binadaki bağımsız Bölümlerin konut amaçlı kullanıldığı görülmüştür. Bina giriş kapısı camlı, demir kapıdır. Bina içinde kat sahanlıkları karo seramik, merdiven basamakları mozaik kaplıdır. Bina içinde duvar ve tavanlar boyalıdır. Bina içi merdiven korkulukları, demir aksamlıdır. Bina içinde asansör bulunmamakta olup doğalgaz tesisatı mevcuttur. Bina girişi, zemin kattan ve batı cephesi üzerinden sağlanmaktadır. Bina yaşının yaklaşık 45 yıl olduğu tespit edilmiştir.

Adresi: İnönü Mh.Maslak Çeşme Cd.Hürriyet Sk.No:64 D:2 E Blok Küçükçekmece/İst.

Yüzölçümü: 2.865,00 m2

Arsa Payı: 6/784

İmar Durumu: Küçükçekmece Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün cevabi yazısına göre;Söz konusu parsel; 22.06.2005-28.03.2018 — 22.03.2021 —26.05.2022 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Sefaköy Revizyon Uygulama İmar Planında, plan notlarının 2.1.maddesindeki hükümlere haiz, E:1.25 yapılaşma şartlarında Konut Alanında kalmakta olup kısmen yol alanında kalmaktadırlar. Havamania kriterlerinden dolayı maksimum bina yüksekliği ve kat adedi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce tespit edilecek RS koruna göre belirlenecektir.

Kıymeti: 1.900.000,00 TL

KDV Oranı: % 1

Kaydındaki Şerhler: İrtifak-geçit hakkı: TEK lehine, trafo yeri ve geçik hakkı için 99 yıllığına kira şerhi mevcut olup, satış sonrası da baki kalacaktır.13/09/1989-11739 yevmiyeli şerh.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/05/2025-10:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/05/2025-10:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/06/2025-10:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/06/2025-10:31

14/04/2025 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02206476 #ilan.gov.tr