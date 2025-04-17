T.C. MUĞLA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/64 Tereke

Mahkememizde görülmekte olan terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesi dosyasında; Muğlaili, Bodrum ilçesi, Kumbahçe Mah. Cilt no:3, Aile Sıra No:441, BSN:1'de nüfusa kayıtlı26/09/1953 doğumlu iken, 24/11/2019 tarihinde vefat eden 34790066960 T.C. kimlik numaralı müteveffa COŞKUN ÖZBOYA'nın mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verildiğinden,

Kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç yirmi gün içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, tasfiye aşamasında herhangi bir hak iddia edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu İİKnun 218 ve TMK nun621. maddesi uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN02207194 #ilan.gov.tr