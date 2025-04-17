T.C.
KURŞUNLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KURŞUNLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/26 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Çankırı ili, Kurşunlu ilçesi, Hocahasan Köyü
MEVKİİ : Mastan
PAFTA NO :
ADA NO : 168
PARSEL NO : 10
VASFI : Arsa
YÜZÖLÇÜMÜ : 558,58 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI :
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/26 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 14.03.2025
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Çankırı ili, Kurşunlu ilçesi, Hocahasan Köyü
MEVKİİ : Mastan
PAFTA NO :
ADA NO : 168
PARSEL NO : 10
VASFI : Arsa
YÜZÖLÇÜMÜ : 558,58 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI :
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/26 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 14.03.2025
Basın No: ILN02208066 #ilan.gov.tr