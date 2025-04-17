T.C.

KURŞUNLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/26 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Çankırı ili, Kurşunlu ilçesi, Hocahasan Köyü

MEVKİİ : Mastan

PAFTA NO :

ADA NO : 168

PARSEL NO : 10

VASFI : Arsa

YÜZÖLÇÜMÜ : 558,58 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI :

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/26 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 14.03.2025

Basın No: ILN02208066 #ilan.gov.tr