Örnek No:55*

T.C.

ÇEŞME

İCRA DAİRESİ

2021/159 TLMT.

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/06/2025 - 14:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/06/2025 - 14:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2025 - 14:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2025 - 14:02

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.İzmir İl, Çeşme İlçe, REİSDERE Mahalle/Köy, Köycivarı Mevkii, 3499 Ada, 1 Parsel, 2 Nolu Bağımsız Bölüm Bilirkişi tarafından yapılan inceleme neticesinde; İzmir İli, Çeşme İlçesi, Reisdere Mahallesi, Köycivarı Mevkii, 3499 Ada, 1 Parselde kayıtlı 2.394,00m2 yüzölçümlü 'Arsa' nitelikli ana taşınmazın B Blok zemin + 1 katında kain 9/64 arsa paylı kat mülkiyetli 'Dubleks Mesken' nitelikli 2 no.lu bağımsız bölümün tam hissesi Çevik KONNEKTOR VE KABLO MONTAJ SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ adına kayıtlı olup, üzerinde muhtelif haciz, beyan ve şerhler bulunmaktadır. (Yönetim Planı: 11.09.1987) (Bu gayrimenkulün mülkiyeti kat mülkiyetine geçmiştir. 15/09/2011-6585)Yalı Mah. 6188 Sokak No:4/1 (B Blok 2) Çeşme/İzmir Keşif günü, satışa konu taşınmazın bulunduğu mevkiye gelinmiş, bölgeyi gösteren 1/1000 ölçekli halihazır harita yardımı ile parsel arazi üzerinde tespit edilmiş ve fiili durum üzerinden araziye uygulandığında parselin yerine şeklen uyduğu anlaşılmıştır. Taşınmazın yer aldığı bölgede sokak ve caddelerin komple asfalt kaplı olup elektrik, su, telefon, kablolu TV, ADSL gibi alt yapı hizmetleri, toplu taşıma gibi kentsel olanaklardan yararlandığı anlaşılmıştır. Taşınmazın yer aldığı bölgede genel olarak ikiz nizam ve müstakil dubleks konut yapılarının yer almakta olduğu gözlemlenmiştir. Çeşme merkeze 15 km uzaklıkta ve denize yürüme mesafesi 50 metre olan taşınmaz her katından deniz manzarasına hakim yaklaşık 35-40 yıllık ikiz nizamlı dubleks mesken vasfındadır. Yapılan incelemelerde, zemin + 1 normal kat + çatı aralı mecurun dış cephesi sıva üzeri boyalıdır. Zemin katta salon, mutfak, wc, veranda; 1.normal katta 3 oda, banyo ve 2 balkon ve çatı arasında bir depo alanından oluşmaktadır. Taşınmaz genelinde salon zeminleri taş, oda zeminleri ahşap parke, mutfak ve banyo gibi ıslak hacim zeminleri seramik, pencereler panjurlu alüminyum doğrama, iç kapılar ise ahşap doğramadır. Keşif günü mahallinde yapılan ölçümlerde taşınmazın toplam kapalı alanı yaklaşık 110m2 olarak tespit edilmiştir. Taşınmaz genel itibariyle konut ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte ancak yıpranma payından ötürü kısmen bakım gerektiren vaziyette olup, her kattan kesintisiz panoramik deniz manzarası bulunmaktadır.Yalı Mah. 6188 Sokak No:4/1 (B Blok 2) Çeşme/İzmir2.394,00 m2 (Ana Taşınmaza ait) 110 m2 (Bağımsız bölüme ait)Çeşme Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden dosyaya tevdi edilen 12.06.2024 tarihli yazı ekinde yer alan imar durum belgesine göre; İzmir İli, Çeşme İlçesi, İnönü Mahallesi, 23OI pafta, 3499 ada, 1 parseldeki taşınmaz imar planında bina yüksekliği 6.80m, ön bahçe mesafesi tüm yollardan 5.00m, komşu mesafeler 3.00m, arka bahçe mesafesi h/2, %33 eğimli çatı, TAKS:0.20 KAKS:0.40 iki kat ayrık nizam konut alanında kalmaktadır. İki bağımsız birimden fazla yapılamaz. Gelişme alanında kalmaktadır.- Doğal Zemin bozulamaz. Proje aşamasında Jeolojik etüd raporu aranacaktır.- Kot Belediyesince verilecektir.- Toplu ağaçlıklar bina konumlandırılmalarında dikkate alınacaktır.- Yollar fiilen açılmadan inşaata başlanılmaz.20.000.000,00 TL%1Takyidattaki Gibidir.

28/03/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02206442 #ilan.gov.tr